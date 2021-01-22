На Кубани более 23 тысяч человек подали заявки на прививку от COVID-19

В Краснодарском крае с начала прививочной кампании вакцину от коронавируса получили более 17 тыс. человек, еще 23 тыс. жителей края подали заявки на вакцинирование в ближайшее время, сообщила пресс-служба администрации региона.

На первом этапе вакцинацию прошли в основном медики, педагоги, соцработники. Сейчас в регионе перешли к массовой вакцинации населения, в край поступит 235 тыс. доз вакцины, которые будут распределены по центрам вакцинации в поликлиниках и ЦРБ. Вчера в Краснодаре заработали два мобильных пункта вакцинации, которые ежедневно открываются у здания мэрии города и возле ТЦ «Красная площадь».

Анна Перова, Краснодар