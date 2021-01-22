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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Прокуратура Петербурга предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях

Прокуратура Петербурга предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в интернете размещена информация с призывом к участию в акции 23 января в центре города. Данное мероприятие с властями не согласовано.

В прокуратуре напомнили, что «организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность».

Напомним, что на 23 января запланирована несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального.

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