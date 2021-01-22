22 января, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Экспорт несырьевой неэнергетической петербургской продукции вырос на 3%

За прошлый год Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции почти на 9%. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Город нанимает второе место в стране по объемам несырьевого экспорта, по темам роста превышая средние показатели по стране на 6%. В 2020 году объемы несырьевого неэнергетического экспорта в Петербурге выросли почти на 9%. Наиболее заметный рост экспорта в пресс-службе отметили в позициях автозапчасти и кузова машин, фармацевтическая продукция, специализированные суда.

За два года петербургские предприятия заключили 13 соглашений о реализации программ повышения конкурентоспособности, еще семь заявок находятся на рассмотрении.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Конференции

Профиль пользователя