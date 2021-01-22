Экономия Удмуртии за счет централизации закупок за 2020 год выросла на 771 млн рублей

За 2020 год Удмуртия сэкономила 3,84 млрд руб. за счет централизации закупок. Это на 771 млн руб. больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба минфина республики.
Так, экономия по закупкам в рамках федерального закона №44-ФЗ (закупки для государственных и муниципальных нужд) составила 2,78 млрд руб. За прошедший год было проведено 19,99 тыс. таких конкурентных процедур на сумму 46,32 млрд руб.
Экономия по закупкам в рамках федерального закона №223-ФЗ (закупки отдельными видами юрлиц) составила 785,05 млн руб., в том числе 17,09 млн руб. при отборе единственного поставщика. За 2020 год было проведено 5,33 тыс. таких конкурентных процедур на сумму 12,97 млрд руб.
Отметим, что экономия по малым закупкам в рамках №44 ФЗ составила 209,48 млн руб., в рамках №223-ФЗ — 31,21 млн руб. Часть таких закупок в рамках №223-ФЗ осуществлялась на «Биржевой площадке Удмуртии», где экономия составила 19,53 млн руб.