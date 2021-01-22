На Кубани двоих полицейских заподозрили в подделке доказательств по делу

Бывший заместитель начальника отдела дознания ОМВД по Темрюкскому району Краснодарского края и его подчиненный стали фигурантами уголовного дела о фальсификации доказательств (ст.303 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону.

Противоправная деятельность полицейских была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, сотрудники МВД проводили проверку по факту задержания на посту ДПС в Темрюкском районе автомобиля, который перевозил спиртосодержащую жидкость без сопроводительных документов. В протоколе осмотра полицейский указал одно количество незаконного товара, а его руководитель через некоторое время дал ему указание занизить объем изъятой спиртосодержащей жидкости, что тот и сделал. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Анна Перова, Краснодар