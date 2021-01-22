Geely Tugella получил более доступную версию

Компания Geely представила новую комплектацию купе-кроссовера Tugella на российском рынке.

С 2021 года автомобиль доступен в комплектации Luxury по цене 2,4 млн руб., которая на 100 тыс. дешевле топовой версии Flagship за счет отказа от части электронных ассистентов вождения и упрощения оснащения. Технически модель не изменилась.

Купе-кроссовер, построенный на платформе CMA от кроссовера Volvo XC40, оснащается бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. Коробка передач — 8-ступенчатая автоматическая, привод — полный.

Напомним, сборку Geely Tugella для российского рынка наладят на заводе «БелДжи» в Белоруссии. В продаже модель появилась в конце 2020 года.