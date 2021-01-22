В Рособрнадзоре назвали причины отзыва аккредитации у ЛГТУ

Рособрнадзор прокомментировал “Ъ-Черноземье” решение о лишении аккредитации шести специальностей в Липецком техническом госуниверситете (ЛГТУ), ведущем вузе региона. Ограничения коснулись бакалавриата по машиностроению и изобразительным и прикладным искусствам, а также магистратуры по психологическим наукам, юриспруденции, истории и археологии, искусствам. При этом остальные 56 специальностей по решению экспертов Рособрнадзора получили аккредитацию на шесть лет.

При проведении аккредитационной экспертизы основных образовательных программ, экспертной группой были выявлены несоответствия федеральному государственному образовательному стандарту»,— сказали в ведомстве

В частности, в бакалавриате по машиностроению по специальности «прикладная механика» доля преподавателей, которые одновременно работают по профилю своей учебной программы, составляла менее 10%, что является нарушением стандарта. Кроме того, по мнению Рособрнадзора, «обучение по программе бакалавриата осуществлялось в заочной форме, что является нарушением».

На магистратуре по искусствам руководители программы, как сочли в Рособрнадзоре, не имели ежегодной апробации результатов научно-исследовательской деятельности на национальных конференциях. Также «в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры не были включены все общекультурные и общепрофессиональные компетенции».

Напомним, дипломы ЛГТУ в 2021 году не смогут получить до 15% выпускников. Аккредитации лишено в том числе профильное для вуза машиностроение, где готовят кадры для НЛМК и других липецких промышленных предприятий. В ЛГТУ заявляют, что пострадавшие студенты могут бесплатно получить дипломы других вузов или «сменить специальность». Вуз планирует оспорить решение через год.

Государственная аккредитация подтверждает соответствие обучения по специальности в вузе федеральным стандартам. В случае ее аннулирования или приостановки вуз не может выдавать выпускникам дипломы гособразца, а юноши-студенты лишаются отсрочки от армии. В этих случаях, как указывает Рособрнадзор, «учредитель вуза (Министерство науки и высшего образования РФ. — “Ъ-Черноземье”) обязан обеспечить перевод студентов в другие учебные заведения на аналогичные программы».

«Устранив выявленные несоответствия, вуз вправе повторно подать заявление на государственную аккредитацию этих программ, но не раньше, чем через год. Отказ в государственной аккредитации не является основанием для прекращения образовательной деятельности, это право предоставляется вузу на основании лицензии», напомнили “Ъ-Черноземье” в Рособрнадзоре.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкие машины некому изобразить».

Сергей Калашников