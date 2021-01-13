На Кубани продажи коммерческих авто за 11 месяцев 2020 года сократились на 15%

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года продали 3,1 тыс. автомобилей LCV-сегмента (легкие коммерческие автомобили). Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По этому показателю Кубань стала лучшим среди нестоличных регионов, заняв четвертое место в общероссийском рейтинге. Больше всего автомобилей LCV-сегмента продали в Москве (14,6 тыс.), Подмосковье (7,5 тыс.) и Санкт-Петербурге (5,5 тыс.). В топ-5 регионов также попал Татарстан (3,1 тыс.).

В 2019 году в Краснодарском крае продали 4,1 тыс. легких коммерческих автомобилей. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин