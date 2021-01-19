На Кубани продажи новых автомобилей в 2020 году сократились на 9,5%

В Краснодарском крае в 2020 году было продано 53,8 тыс. новых автомобилей. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее, говорится в материалах аналитического агентства «Автостат Инфо».

По объемам продаж Кубань занимает пятое место в РФ с долей рынка 3,75%. Больше всего новых автомобилей было продано в Москве (195,9 тыс.), Подмосковье (105,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (84 тыс.). В топ-5 также попал Татарстан (62,6 тыс.).

Всего в январе-декабре 2020 года в России продали 1,43 млн новых автомобилей — на 8,5% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями авто стали Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta.

По итогам 2019 года в Краснодарском крае продали 59,4 тыс. новых автомобилей. Доля региона на рынке составляла 3,79%

Алексей Белянин