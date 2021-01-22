У 348 воронежцев подтвердился коронавирус за день

За последние сутки в Воронежской области подтверждены 384 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 22 января. Общее число случаев заболевания в регионе теперь составляет 54 778 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области также зафиксированы сразу 15 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

При этом 402 победивших болезнь пациента выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 22 января в Воронежской области всего 54 778 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 49 442 пациента выздоровели, 1 427 скончались. В России за последние сутки выявлено 21 513 заразившихся COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 677 352. Выздоровели и выписаны за сутки 27 318 человек (всего 3 081 536), скончались за сутки 580 пациентов с коронавирусом (всего 68 412).

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора на 11.10 пятницы, 22 января подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако там традиционно указывают большее число скончавшихся — 1 670 пациента коронавирусом, из них за последние сутки — 20. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные КТ легких пациентов.

Сергей Калашников