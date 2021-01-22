Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург остался на уровне предыдущего года

За прошедший год грузооборот Большого порта Санкт-Петербург составил 59,9 млн тонн, что почти полностью соответствует показателям 2019 года, несмотря на пандемию и падение спроса на нефть. Согласно опубликованному Администрацией морских портов Балтийского моря годовому отчету, стабильные показатели петербургскому порту обеспечила перевалка генеральных и наливных грузов.

В частности, погрузка металлолома в Большом порту Санкт-Петербурга в 2020 году увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим годом, грузооборот черных металлов и тарно-штучных грузов, в свою очередь, вырос на 6%. Перевалка нефтепродуктов в порту Петербурга увеличилась на 16% — с 9,8 млн до 11,4 млн тонн.

При этом самую большую долю грузооборота составили контейнеры — 26,6 млн тонн. Несмотря на то, что общий показатель снизился на 3%, обработка рефконтейнеров в Большом порту Санкт-Петербург увеличилась на 2%.

В то же время из-за пандемии коронавируса резко упали грузоперевозки на паромах — с 44,5 тыс. тонн в 2019 году — до 1,2 тыс. тонн в 2020 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в целом по итогам прошлого года грузооборот морских портов Балтики сократился на 5,8%.