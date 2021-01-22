Краснодарский адвокат Михаил Беньяш доставлен в отдел полиции

В квартире краснодарского адвоката Михаила Беньяша прошел обыск, адвокат доставлен в отдел полиции, из квартиры изъяты два ноутбука, сообщают в социальных сетях коллеги господина Беньяша Феликс Вертегель и Тимур Филиппов.

Адвокат Михаил Беньяш известен своей работой по юридической защите гражданских активистов. Накануне господин Беньяш сообщил о задержании координатора местного штаба Навального Анастасии Панченко, которая привлечена к административной ответственности за организацию несанкционированного публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ). Обыск в съемной квартире Михаила Беньяша связан с уголовным делом о краже о краже муляжа пистолета стоимостью 19 тыс. руб., к чему может быть причастен владелец жилья Александр Тимохин, сообщил адвокат Вертегель. В ходе обыска похищенный предмет обнаружен не был.

Анна Перова, Краснодар