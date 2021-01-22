У Алексея Навального забирают школьные годы Власти, учителя и силовики предупредили детей и родителей о недопустимости участия в акции 23 января

Накануне проведения несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального родителям школьников в Екатеринбурге пришла рассылка от учителей о недопустимости участия детей в незаконных акциях. В некоторых школах на время его проведения поставили уроки в честь «Дня воинской славы России». В департаменте образования уточнили, что это не связанно с шествием.

Как рассказала “Ъ-Урал” мама екатеринбургского десятиклассника, в школьный родительский чат от учителя пришел информационный лист, в котором указано, что родителям и законным опекунам за участие детей в несанкционированном митинге грозит наказание по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Также указано, что школьникам старше 16 лет за участие в несанкционированной акции грозит наказание по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее ГУ МВД по Свердловской области предупредило жителей региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях 23 января.

Напомним, 23 января во многих городах страны запланированы несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который 17 января был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в химкинском отделе полиции, по итогам которого политик был помещен под стражу на 30 суток. 2 февраля должен состояться суд по иску ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

«В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую “прогулку” 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных “прогулок”»,— указано в сообщении в школьном чате.

Вместо похода на шествие родителям предложили посмотреть с детьми кино, покататься на санках и коньках, устроить фотосессию, почитать или устроить домашний театр. «Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации»,— указано в сообщении.

В школьном чате другой екатеринбургской школы родителей предупреждают, что среди детей в возрасте от 12 до 17 лет на популярных площадках YouTube, Tik-Tok, «Вконтакте», «Одноклассники» распространяют сообщения с призывом выйти на митинги. Школьников просят не брать с собой паспорт, блокировать телефон и говорить родителям, что они пошли не на шествие, а в магазин.

Еще в одной школе родителям выслали памятки «Как объяснить ребенку, что участие в митинге для него небезопасно».

В департаменте образования Екатеринбурга рассылку в школьных чатах объяснили тем, что руководители школ, как и надзорные органы, «предостерегают родителей обучающихся об участии в несанкционированных мероприятиях и напоминают им об ответственности за поведение несовершеннолетних и безопасности своих детей».

В некоторых екатеринбургских школах, например, в школе №10, на время несанкционированного шествия запланированы уроки в честь «Дня воинской славы России».В департаменте образования заявили, что они никак не связаны с акцией. «Каждый год в этом время начинается месячник, декада "Дня защитника Отечества". В рамках этой деды много мероприятий посвященным памятным датам»,— пояснили в департаменте образования.

Психолог Анастасия Беренова считает, что такие рассылки в чаты выглядят странно. «Давайте сломаем их шаблон и напишем в ответ в родительские чаты: “Уважаемые родители, среди вас наверняка есть служащие ОМОН, полиции и Росгвардии. Не бейте ни детей, ни безоружных взрослых”. Потому что очень странно пугать задержаниями тех, кто их и планирует»,— рассказала психолог.

По мнению госпожи Береновой, учительские рассылки в родительские чаты могут вызвать обратный эффект и спровоцировать старшеклассников.

«То, как запугивают родителей говорит об одном — полностью отсутствует конструктивный диалог между системой и подростками. Вместо страшилок, рассылок, нотаций дети нуждаются в диалоге от сердца. Увы, система не умеет так общаться, и среднестатистический подросток действительно может пойти на митинг именно после таких рассылок просто вопреки. Для них это нормально — делать из протеста»,— добавила она.

Анастасия Беренова объяснила, что между детьми и родителями нужен конструктивный, уважительный диалог и разговор по душам. Психолог советует слушать ребенка внимательно, не отрицать и не обесценивать его слова. «Поговорите о теории малых дел, своем юношеском бунте, важности своего мнения, искренне говорите о своих страхах, о том, возможно, что история романтичного героя — только картинка. Никто не вербует детей. Просто сторонники “безопасного детства” настолько фальшивы, что такая педагогика работает против»,— полагает Анастасия Беренова.

Мария Игнатова