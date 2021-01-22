В Ростовской области зарегистрировали еще 391 человека с коронавирусом

За последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 391. Таким образом, на утро 22 января общее число заболевших превысило 60,2 тыс. человек. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Новые инфицированные зарегистрированы в 53 городах и районах региона, наибольшее число случаев выявлено в Ростове-на-Дону (151), Таганроге (12), Батайске (11), Новошахтинске (11) и Новочеркасске (10). Показатель заболевших в регионе на 100 тыс. жителей составляет 1434. Лечение в стационарах региона сейчас получают почти 2,8 тыс. пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 255 человек.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия добавились еще 26 человек с COVID-19, 18 женщин в возрасте от 55 до 90 лет и восемь мужчин — в возрасте от 64 до 84 лет. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали более 2,4 тыс. человек.

Кристина Федичкина