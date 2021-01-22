Экспорт зерна через черноморские порты России в прошлом году вырос на 36 %

В 2020 году через пункты пропуска, подконтрольные Южному межрегиональному управлению Россельхознадзора (РСХН), было отправлено на экспорт 36 млн т зерна и продуктов его переработки, что превышает показатель 2019 года на 36%, сообщила пресс-служба РСХН.

Экспорт зерна осуществлялся через порты Краснодарского края и Крыма, основной объем перевалки приходится на Новороссийск. Покупателями российского зерна, по данным РСХН, выступили Египет, Турция, Саудовская Аравия и Бангладеш. Основной объем отгружаемого зерна составила пшеница (80%), в минувшем году через российские порты Черного моря было экспортировано более 29 млн т продовольственной пшеницы.

Анна Перова, Краснодар