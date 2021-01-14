Грузооборот морских портов Балтики сократился на 5,8%

По итогам прошедшего года грузооборот морских портов Балтийского бассейна сократился на 5,8% по сравнению с показателями 2019 года — до 241,47 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов увеличился на 2,4%, составив 112,81 млн тонн, а наливных — уменьшился на 12,%, до 128,66 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В целом по России грузооборот морских портов за январь-декабрь 2020 года составил 820,77 млн тонн, что на 2,3% ниже итогового показателя предыдущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, погрузка на Октябрьской железной дороге за минувший год увеличилась на 2%.