Частной скорой помощи в Самаре переданы в обслуживание еще две территории

Скорректирована география обслуживания станции скорой медицинской помощи в Самаре. Соответствующий приказ разместило министерство здравоохранения Самарской области.

В частности, Автономная некоммерческая организация «Станция скорой медицинской помощи “Здоровая семья”» будет обслуживать пациентов еще на двух территориях в городе. Одна из них находится в границах ул. Стара-Загора, Фадеева, XXII Партсъезда и Ново-Вокзальная. Другая располагается в пределах Московского шоссе, ул. XXII Партсъезда, пр. Карла Маркса и ул. Авроры.

Георгий Портнов