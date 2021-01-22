Экс-депутат госсовета Удмуртии Михаил Шишкин ушел из жизни

Экс-депутат четырех созывов верховного совета Удмуртской АССР и первого созыва госсовета Удмуртии, ученый Михаил Шишкин ушел из жизни. Ему было 79 лет, сообщает пресс-служба парламента республики.

Отметим, что господин Шишкин также возглавлял контрольную палату госсовета региона, избирался президентом удмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», был членом президиума ассоциации финно-угорских народов и являлся президентом Союза экономистов республики. Кроме того, он руководил региональным Союзом ученых, основал местный Союз краеведов и был первым вице-президентом организации «Союз научных, инженерных, общественных отделений Удмуртии».

«Активный и неравнодушный человек, честный и преданный гражданин, талантливый руководитель, своей кропотливой депутатской работой, многолетней общественно-политической, педагогической и научной деятельностью инициативностью, трудолюбием он внес достойный вклад в развитие Удмуртии. Михаил Иванович вырастил целую плеяду известных работников народного хозяйства, ученых и преподавателей, которые сегодня трудятся на благо республики. Светлая память о Михаиле Ивановиче Шишкине навсегда останется в наших сердцах»,— говорится в тексте соболезнования спикера госсовета Владимира Невоструева.