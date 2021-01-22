На Кубани 199 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 31 959. Выздоровели за сутки 154 человек (за все время 22 405), умерли с коронавирусом 19 пациентов (за все время – 1294), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 57 новых случая коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 580 человека. Выздоровели 94 человека (за все время 10 547), ни одного летального случая не зарегистрировано (за все время – 111 человек).

Дмитрий Михеенко