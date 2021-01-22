Коронавирус выявили более чем у 80 тысяч нижегородцев

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 491 местного жителя. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе превысило 80,1 тыс., сообщили в оперштабе РФ.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 72,4 тыс. нижегородцев, скончались 1,9 тыс. Сейчас лечение получают более 5,7 тыс. пациентов.

Всего в России выявили более 3,67 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 3 млн граждан, скончались 68,4 тыс. Сейчас лечение получают 527,4 тыс. россиян.

Анастасия Еремина