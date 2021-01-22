МТС составил топ самых посещаемых мест отдыха Ростовской области

Оператор МТС проанализировал мобильный трафик абонентов и составил на основе полученных данных топ-5 самых посещаемых мест отдыха в регионе в январские праздники. Об этом рассказал директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов на своей странице в Facebook.

На первом месте оказался парк «Лога», на втором — маяк в Мержаново, на третьем — комплекс «Затерянный мир», расположенный в хуторе Пухляковском, на четвертом — станица Старочеркасская, на пятом — хутор Старозолотовский.

Господин Марьясов отметил, что судя по объему передачи данных, активнее всего по области путешествовали жители областного центра — приезжающие в места отдыха ростовчане сгенирировали 60% мобильного трафика.

Кристина Федичкина