«Непросто проголосовать против коррумпированного авторитарного правителя и лишить его власти»

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Что по этому поводу написали мировые СМИ — в подборке “Ъ”.

The Washington Times (Вашингтон, США)

Осенью прошлого года наша газета поддержала вашего конкурента, потому что мы верили, что именно он будет лучшим лидером нации. Но противоборство закончилось — избиратели высказали свое мнение. Сегодня мы хотим пожелать вам попутного ветра и семь футов под килем.

Чем известен Джо Байден Читать далее

Мы призываем вас основываться на успешной работе ваших предшественников. У вашего непосредственного предшественника, например, есть целый ряд достижений. Мы призываем вас продолжать эту важную работу… Путь к истине состоит не в том, чтобы заставить кого-то замолчать или игнорировать того, с кем вы не согласны. Истина проявляется в ходе обсуждения, разногласий, споров и состязания. Мы надеемся, что наши противоречия будут проявляться без обиняков, но с уважением друг к другу, с настроем поиска лучшего способа решения проблем. Мы также уверены, что вы будете придерживаться президентской клятвы и будете с Божией помощью сохранять и защищать американскую конституцию от всех врагов — как внешних, так и внутренних.

Удачи вам, господин президент, мы желаем вам только самого лучшего.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

В какой-то момент казалось, что 20 января 2021 года никогда не наступит. Этот день казался таким далеким и таким томительным — день, когда Америка наконец освободится от цепкой хватки самого мерзкого, самого гнилого и самого некомпетентного президентского правления за всю историю страны. Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) сбежал из города за несколько часов до этого, надувшись, как обиженный ребенок, а в конечном счете проявив себя трусом. Это стало финальным провалом в четырехлетней череде неудач по выполнению даже простейших обязанностей…

До минувшей среды все слагающие полномочия президенты передавали бразды правления с чувством собственного достоинства и духом солидарности с народом. Лишь немногие отказались участвовать в инаугурации новых президентов, как, например, Эндрю Джонсон, который подвергся импичменту. Но даже они не распространяли ложь, подвергая сомнению легитимность избрания своего оппонента. Многие президенты знали, что они передают свой пост человеку, который поведет страну в другом направлении. Но они все равно делали это (присутствовали на инаугурации.— “Ъ”) — не потому, что это легко, а именно потому, что это тяжело. И потому, что они ценили американские идеалы больше, чем свое собственное эго…

Но тот простой факт, что Америку ведет вперед теперь достойный и опытный государственный служащий, который заботится о том, чтобы улучшать жизнь своих сограждан,— уже большое дело. Совсем не просто проголосовать против коррумпированного авторитарного правителя и лишить его власти. Но американскому народу удалось это сделать, поэтому он заслужил этот день.

Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия)

Джо Байдена недооценивали — и на самых разных уровнях. У него никогда не будет харизмы Барака Обамы на сцене, однако его ясная, решительная речь — именно то, что нужно израненным США. Байден отодвинул собственную персону на задний план и поставил в центр внимания проблемы нации. Он послал обществу тот сигнал, который так мучительно долго отказывался посылать его предшественник: президент не должен уметь все…

Своей инаугурацией Байден показал, что политиков нельзя списывать со счетов исключительно потому, что они якобы «слишком белые и слишком старые».

Потому что даже президент США не должен сочетать в себе все качества одновременно, при условии что у него есть масштаб и дальновидность, чтобы заполнить эти пробелы уверенной в своих силах командой…

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

Тот факт, что в последние дни столицу пришлось сделать крепостью, чтобы защитить инаугурацию Джо Байдена, является для старейшей в мире демократии распиской в несостоятельности. Оцепленный по этому поводу правительственный квартал сравнивают с Зеленой зоной в Багдаде, и это не преувеличение…

Это означает, вероятно, политический конец Трампа, но также и конец мифа, создающего идентичность Америки: впервые в истории страны не произошло мирной передачи власти…

Теперь Байден должен вновь поднять знамя прописных истин. Он поставил в центр своей первой речи в качестве президента настойчивый призыв к единству и выглядел одновременно искренним и оптимистичным… Однако пепел пожара, который разжег Трамп, будет тлеть еще долго.

Инаугурационная речь 46-го президента США Джозефа Байдена Расшифровка Читать далее

Global Times (Пекин, КНР)

Джо Байден более рационален, чем его предшественник Дональд Трамп, который объяснял многие из внутренних проблем США внешними факторами. И один из важных моментов заключается в том, что Китай может быть партнером США в борьбе с COVID-19, решении проблем изменения климата и стимулировании роста. Если сравнивать с политикой конфронтации, то сотрудничество Китая и США явно более способствует достижению новых целей, поставленных Вашингтоном.

Однако работа администрации Байдена, несомненно, будет непростой. Перед США стоит гораздо больше проблем, чем это было четыре года назад. Доступных ресурсов стало еще меньше. И у Демократической партии, на которую опирается новое правительство США, имеется ограниченное преимущество в Конгрессе. Кроме того, общественное мнение в США воспринимает Байдена как «слабого президента»...

Беларусь сегодня (Минск, Белоруссия)

Цитадель демократии превратилась в закрытую крепость. Окруженный со всех сторон колючей проволокой Авраам Линкольн с постамента в центре Вашингтона впервые видит такое. Невозможно не только пройти к самому памятнику отцу-основателю США, но и вообще попасть в центр, перекрытый полностью. Ограждения выставлены по всему городу… Спецподразделения и антитеррористический департамент готовы ко всему…

Две эпидемии — коронавирус и вендетта против Трампа — стали причиной инаугурации, как говорят здесь, «по существу». То есть без лишних людей и с беспрецедентной системой ограничительных мер. После событий 6 января, когда протестующие штурмовали Капитолий, в приоритете — безопасность…

В США давно идет неприкрытая вендетта против Трампа и его окружения. О причинах раскола страны написано и сказано немало. Поражает, пожалуй, то, что окончательный карт-бланш этой травле дал на днях глава республиканцев Митч Макконнелл… Да, республиканцы, на глазах предающие Трампа, думают о своем выживании. По сути, 45-го президента просто слили…

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Четыре года мир жил затаив дыхание, но наконец настало время выдохнуть. С полудня 20 января 2017 года, когда Дональд Трамп принес присягу, сделавшую его президентом США, люди мира жили в состоянии постоянной тревоги… Были дни, когда разумным казался вопрос, а переживет ли Америка и все мы четыре года президентства Трампа. За одиннадцать минут до полудня появилась возможность выдохнуть еще раз.

Джо Байден произнес магическое заклинание, с помощью которого гражданин США превращается в главу правительства, главу государства и символ республики. Когда он произнес слова «Да поможет мне Бог», положив руку на толстую Библию, волна благодатного облегчения прокатилась по миллионам американцев и по всем тем, кто пережил стресс эпохи Трампа. Телевизионные сети услужливо показали кадры военного помощника, который несет футляр, содержащий коды для запуска ядерного арсенала США. Было утешительно знать, что этот помощник теперь подчиняется Байдену, а не человеку, который несколькими часами ранее бежал на свой курорт во Флориде…

Le Monde (Париж, Франция)

Как ни парадоксально, но возраст президента-демократа (78 лет) и его многолетний опыт политических игр, которые многие считают недостатком, должны помочь ему в этой исключительно сложной обстановке. Джо Байден сам сумел восстановиться после многочисленных личных трагедий и политических неудач; в глазах нации, столкнувшейся с тройной проблемой — смертельной пандемии, опустошенной экономики и ослабленной демократии,— он олицетворяет ту стойкость, вестником которой стал в среду.

Перевели Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик