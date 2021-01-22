Мост через Волгу в районе Климовки построен на 9,6%

Строительство одной пятой части мостового перехода через Волгу в районе Климовки будет закончено к 1 апреля текущего года. В настоящее время степень готовности объекта составляет 9,6%. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Мост через Волгу в районе Климовки входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Инициативу его строительства выдвинул в марте 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идею поддержал президент России Владимир Путин. После этого министерство транспорта РФ добилось включения проекта в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года.

Георгий Портнов