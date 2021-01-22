Прокуратура нашла на сгоревшем рынке «Классик» ряд нарушений правил пожарной безопасности

Прокуратура Ростовской области обнаружила грубые нарушения правил пожарной безопасности на рынке «Классик», который сгорел 6 декабря 2020 года. Информация о нарушениях содержится в ответе ведомства на запрос депутата заксобрания региона Евгения Федяева, документ опубликован на его странице в Instagram.

Как сказано в ответе прокуратуры, энергетический комплекс рынка находился в плохом состоянии, на рынке отсутствовали пожарные проезды, не были соблюдены требования к этажности и размещению противопожарных барьеров, отсутствовала система пожаротушения и сигнализации, не соблюдены требования по системе управления эвакуацией людей и т. д. Прокуратура подала иск с требованием обязать «Классик» устранить выявленные нарушения и заявила ходатайство о приостановке его деятельности до решения всех проблем.

Кристина Федичкина