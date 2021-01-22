Лжесотрудники банка похитили у жителя Ижевска почти 165 тысяч рублей

У 24-летнего жителя Ижевска похитили почти 165 тыс. руб. под предлогом оформления кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что потерпевший оставлял в интернете заявку на получение кредита в 1 млн руб. Затем ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что его заявка одобрена, но для получения денег необходимо оплатить страховку от суммы кредита в 40 тыс. руб., переведя их на другой счет. Ижевчанин согласился.

После этого злоумышленник убедил мужчину осуществить еще несколько переводов на общую сумму в почти 125 тыс. руб. Для этого он использовал такие предлоги, как оплату курьерской доставки кредита, работу с документами и открытие счета.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, когда ему позвонила якобы «бухгалтер банка» и вновь попросила перевести деньги за очередную услугу для получения кредита. Тогда ижевчанин прекратил разговор и обратился в полицию.