Жителю Ставрополья назначили 14 лет колонии за подготовку теракта в кинотеатре

В Южном окружном военном суде огласили приговор Александру Профире, 21-летнему жителю Ставрополья, обвиняемому в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», подготовке к теракту и сбору самодельной бомбы (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Мужчина признан виновным, ему назначено 14 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Профир в 2020 году записал видео, где присягнул на верность лидеру запрещенной в РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Видео он переслал человеку, уже состоявшему в организации. Позже Профир согласился помочь террористам в подготовке теракта в кинотеатре «Восток», расположенного в станице Курской Ставропольского края. В частности, он купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако планы группировки были нарушены задержанием Профира в феврале 2020 года. Мужчина признан виновным, ему назначено 14 лет колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Подробнее о деле Александра Профира читайте в тексте “Ъ” «Видеоролики довели до подготовки к теракту».

Кристина Федичкина