Видеоролики довели до подготовки к теракту

Южный окружной военный суд признал жителя Ставрополья Александра Профира виновным в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», подготовке к теракту и сбору самодельной бомбы. Его приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. руб. Подсудимый на этапе предварительного расследования согласился с инкриминируемыми ему деяниями и пояснил, что увлекся исламом в 2014 году, просматривая ролики в интернете. Он присягнул на верность лидеру боевиков Абу Мухаммеду аль-Джулани и выполнял поручения эмира.

В Ростове-на-Дону в военном суде состоялось оглашение приговора по делу 21-летнего уроженца Костромской области, проживавшего в Ставропольском крае на хуторе Привольном, Александра Профира. Он обвинялся в том, что добровольно вступил в террористическую организацию и принимал участие в подготовке к теракту и сбору самодельного взрывного устройства (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, а также ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).

При вынесении приговора суд учел содействие Профира раскрытию преступления и назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме, а также штраф 200 тыс. руб. Южный окружной военный суд учел приговор Александру Профиру, вынесенный ранее Курским районным судом Ставропольского края по делу о применении насилия в отношении инспектора ДПС (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно материалам дела, Профир принял ислам в 2014 году, увлекшись видеороликами в социальных сетях. Там же он познакомился с россиянином Ренатом Амурзаковым (его дело выделено в отдельное производство), который сейчас воюет в рядах боевиков в Сирии. Поскольку Профир, просматривая ролики о боевых действиях в Сирии, разделял позиции террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) по созданию всемирного халифата, он пожелал вступить в их ряды. О чем и написал Амурзакову в WhatsApp. Последний предложил Профиру присягнуть на верность лидеру «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммеду аль-Джулани, а запись видеообращения передать через мессенджер.

По словам Профира, он дал присягу эмиру в январе 2020 года и уже на следующий день получил от Амурзакова перечень поручений, среди которых значились скрытный сбор информации в отношении кяфиров («неверных») и самообучение через закрытый чат в мессенджере Telegram.

Амурзаков рекомендовал Профиру вести образ жизни «неверных» — так же одеваться, пить и курить, потому что находится «в тылу у этих собак». Затем Амурзаков сообщил о готовящейся амалии (нападении на кяфиров) и необходимости приобрести компоненты «для подарка».

Профиру прислали список компонентов для сбора бомбы, поручили найти место для тайника, а также сфотографировать изнутри здание кинотеатра «Восток», расположенного в станице Курской Ставропольского края, афишу с расписанием сеансов, центральный вход и выход, расположенный за зданием кинотеатра. За это ему обещали прислать от 200 тыс. до 500 тыс. руб., которые будут собраны через пожертвования. Профир купил в хозяйственных магазинах нужные для сбора СВУ составные части, упаковал их в черные пакеты и спрятал у себя дома, отправив Амурзакову в качестве отчета соответствующие фотографии. Чем поделился в разговоре со своим другом, подтверждая рассказ телефонной перепиской и снимками. Задуманное Профиру не удалось довести до конца. Оперативники провели обыск у него дома, где обнаружили компоненты для изготовления СВУ мощностью в тротиловом эквиваленте от 400 до 800 г.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону