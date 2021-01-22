На Кубани опровергли новости о необходимости сдавать тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19

В Краснодарском крае опровергли информацию о необходимости сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса. Как сообщили в краевом оперативном штабе, опубликованные в СМИ новости о принудительном направлении пациентов на исследования в медицинских организациях Сочи, не подтвердились.

При выявлении нарушения порядка вакцинации против коронавируса можете обратиться на телефон горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края 8 (800) 200-03-66. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

«Чтобы сделать прививку, нужно записаться в поликлинике по месту жительства. С вами свяжутся и назначат время, когда подойти на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Также оставить заявку можно на сайте госуслуг», - сообщили в краевом минздраве.

Василий Хитрых