На Дону главу фермерского хозяйства подозревают в незаконном получении субсидий

В Дубовском районе Ростовской области в отношении местного индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель-глава фермерского хозяйства, с августа по сентябрь 2018 года предоставлял в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области документы о продаже им овечьей шерсти на более чем 400 тыс. руб. Ему перечислили в качестве субсидии более 300 тыс. руб. Позже выяснилось, что информация в документах оказалась ложной.

Кристина Федичкина