«Новосибирскэнергосбыт» потребовал банкротства «МКС-Новосибирск»

«Новосибирскэнергосбыт» обратился в арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании банкротом АО «МКС-Новосибирск». Как следует из карточки дела, сумма исковых требований составила 1,1 млн руб. Заявление оставлено без движения до 19 февраля. Уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве к компании «Новосибирскэнергосбыт» опубликовал еще в конце декабря.

АО «МКС-Новосибирск» ведет деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирска и Новосибирской области. В управлении порядка 2 млн. кв. м (659 домов), сообщается на сайте компании. В структуре МКС 12 ЖЭУ и аварийно-диспетчерская служба. Выручка, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила в 2019 году 619 млн руб., прибыль 16,1 млн руб.

Оксана Павлова