Четыре пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались четыре инфицированных пациента — 55-летняя и 81-летняя женщины, а также мужчины 67 и 72 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 68 жителей Ижевска, 18 граждан из Воткинска, 14 — из Увинского района, 13 — из Сарапула, 10 — из Сарапульского района, девять — из Малопургинского района, по восемь — из Алнашского, Сюмсинского и Якшур-Бодьинского районов, по семь — из Можги и Шарканского района, пять — из Кизнерского района, четыре — из Селтинского района, по два — из Вавожского и Завьяловского районов, по одному — из Граховского и Можгинского районов. В их числе 18 детей до 14 лет и 30 инфицированных старше 65 лет. При этом 188 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 24212 случаев заражения коронавирусом. Из них 325 закончились летальным исходом, 20348 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 144 заболевших находятся в тяжелом состоянии.