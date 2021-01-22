Авиакомпании попросили у правительства субсидии на 53 млрд рублей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство выделить 53 млрд руб. субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний. Объединение, в которое входят все крупнейшие авиакомпании России, направили письмо руководителю департамента гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой 14 января, передают «Ведомости». Ведомство подтвердило получение письма, но отказалось его комментировать.

Авиаперевозчики просят компенсировать расходы в декабре 2020-го — июне 2021-го. Как и в 2020 году АЭВТ предлагает в первую очередь направить деньги на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов. «В первом полугодии 2021 года экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля»,— говорится в письме. Ассоциация отмечает, что вырастет нагрузка по налоговым платежам, так как компании должны будут заплатить налоги и арендную плату за предыдущие периоды, по которым ранее предоставлялась отсрочка.

В 2020 году правительство выделило на субсидии авиакомпаниям 20,95 млрд руб. Ее рассчитывали исходя из числа «потерянных» пассажиров. Сначала за каждого давали 365 руб., а позже — 685 руб. В октябре 2020 года АЭВТ уже просило правительство выделить 50 млрд руб. на субсидии. Глава Минфина Антон Силуанов в декабре сообщил, что в 2021 году в бюджете есть около 18 млрд руб. на поддержку авиакомпаний.

По предварительным данным Росавиации в 2020 году число авиаперевозок снизилось на 46%, до 69,17 млн. АЭВТ ожидает, что операционные убытки компаний по итогам 2020 года составят 200 млрд руб. против 38,6 млрд в 2019 году.

О влиянии пандемии на авиаотрасль — в материале “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».