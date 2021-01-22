Прокуратура Пермского края предупредила о незаконности акции в поддержку Алексея Навального

Краевая прокуратура разместила на своем сайте информацию о незаконности запланированной на субботу акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. «Мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти города, - сообщается на сайте надзорного органа, - за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, установлена административная ответственность».

Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации от предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в отделении полиции и отправил господина Навального под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик находится в СИЗО «Матросская тишина».

В ответ на задержание и арест политика, его сторонники объявили о всероссийской акции протеста, запланированной на субботу. Власти признали мероприятие незаконным. Вчера полиция задержала несколько руководителей штаба Навального в Москве, чтобы не допустить их участия в запланированной акции.

Как сообщается в социальных сетях пермского штаба Навального, активисты планируют собраться на Комсомольском проспекте. «Мы надеемся, что администрация организует безопасность на мероприятии, но в первую очередь надо надеяться на себя. Соблюдайте правила общественного порядка, переходите только на зеленый сигнал светофора, не сопротивляйтесь и не трогайте полицейских, если вас начнут задерживать. Также не забывайте про антиковидные меры — надевайте маски»,— рекомендуют организаторы акции в соцсети «ВКонтакте» Они советуют также взять с собой портативные зарядные устройства и паспорта «на случай задержания».