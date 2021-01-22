Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на октябрь

Премьеру 25-го фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) перенесли на октябрь. Фильм должен был выйти весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дату премьерного показа сначала перенесли на ноябрь, а позже на апрель 2021 года.

«"Не время умирать" выйдет в мировой прокат 8 октября 2021 года»,— сказано на официальном сайте фильма.

В октябре 2020 года американская певица Билли Айлиш представила клип на заглавную тему нового фильма о Джеймсе Бонде. Билли Айлиш стала самым молодым автором главной песни в истории киноэпопеи о Бонде.

Подробнее о переносе премьеры — в материале “Ъ” «Бондиана ждет лучших времен».