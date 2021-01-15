Бондиана ждет лучших времен

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде может состояться только осенью. О том, что показ картины в очередной раз перенесут, сообщили со ссылкой на свои источники издание Deadline и голландский портал BN DeStem. Официально релиз новой части бондианы «Не время умирать» пока запланирован на пасхальный уикэнд в апреле. Однако, по данным журналистов, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Великобритании и США премьеру могут передвинуть на ноябрь.

Оправдано ли сдвигать дату релиза новой части бондианы? Из-за пандемии на осень 2021 крупные премьеры планируют не только студии MGM и Universal. Например, на этот сезон назначен выход картины «Дюна» Дени Вильнева и фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Впрочем, даже если расписание в кинотеатрах будет плотным, «Не время умирать» сможет собрать достойную кассу, уверен кинокритик портала The City Егор Москвитин:

«Переносить фильмы на осень целесообразно, если речь идет о картинах с уникальным торговым преимуществом. И “Джеймс Бонд” — это, конечно, такое кино. С одной стороны, да, будут и другие блокбастеры, но с другой — нет ни одного фильма, который бы напоминал бондиану и мог бы так рассказывать историю про шпионов. То есть это абсолютно уникальная вещь, поэтому имеет смысл ее перенести. К осени наверняка большое количество людей уже будут вакцинированы, сама работа кинотеатров изменится в сторону увеличения количества доступных мест в зале и так далее. Поэтому переносить стоит, особенно на фоне того, как неудачно идут последние фильмы вроде “Чудо-женщины”».

Ранее СМИ сообщали, что из-за пандемии студия MGM планировала продать новую часть франшизы стриминговым платформам и просила за ленту $600 млн. Однако, по данным портала Deadline, все переговоры зашли в тупик, поскольку ни один сервис не согласился заплатить даже половину от этой суммы. И это неудивительно, рассуждает кинокритик Егор Беликов. По его словам, теперь у кинотеатров появится шанс выбраться из кризиса: «У Netflix и у всех остальных игроков рынка появились большие деньги, которые они готовы вкладывать в новые релизы, чтобы заполучить новую пользовательскую базу.

Хороший вопрос, будут ли там продолжать выходить такие же блокбастеры по 200 млн, какие выходят в прокате. Похоже, что нет. И Netflix, и Amazon не готовы тратить много. У них в приоритете разнообразие. Выгоднее и перспективнее будет выпускать этот фильм все-таки в прокате. Не все подходит для стримингов — это доказывают провалы авторских фильмов, которые утопают в безднах контента, выпускаемого сервисами. Соответственно, выход новой части бондианы и хорошие сборы в прокате будут свидетельством того, что можно продолжать вкладываться в прокатную индустрию».

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Предыдущая часть истории о Джеймсе Бонде — фильм «Спектр» — вышла в 2015 году и собрала примерно $900 млн в прокате. А самые высокие сборы франшизе принесла картина «007: Координаты “Скайфолл”» — в кинотеатрах фильм заработал более $1 млрд.

Ульяна Миненкова