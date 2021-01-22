Сотрудники детской больницы в Приамурье избежали уголовного наказания за заражение пациентов гепатитом С

Благовещенский городской суд прекратил уголовное дело в отношении сотрудников Амурской областной детской клинической больницы в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщили “Ъ” в суде. Медперсоналу инкриминировалась халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), из-за которой более сотни пациентов гематологического отделения были заражены гепатитом С.

В пятницу на заседании суда представитель прокуратуры сообщил, что сторона гособвинения не возражает против прекращения дела, так как срок привлечения к уголовной ответственности истек 31 декабря 2020 года. Ходатайство о закрытии дела по этим основаниям поступило в суд 12 января со стороны защиты подсудимых. В тот день на заседании присутствовали 25 потерпевших, почти все выступили против.

«Суд постановил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения по уголовному делу. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в уголовную коллегию Амурского областного суда»,— отметили в суде.

По итогам расследования уголовного дела, обвинение в халатности было предъявлено заместителю главврача по лечебной работе АОДКБ Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

В суд уголовное дело, состоящее из 149 томов, поступило 28 октября пошлого года. По версии следствия, в 2009–2018 годах персоналом детской больницы допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария, что привело к заражению гепатитом С 169 детей.

Майя Зорина, Благовещенск