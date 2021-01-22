Украина ожидает пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС

Всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС начнется в 2021 году, говорится в письме главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соглашение об ассоциации с ЕС власти Украины подписали в 2014 году, через два года оно вступило в силу.

«На адрес президента Украины Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го саммита Украина—ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе. Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации»,— говорится на сайте офиса господина Зеленского.

Согласно сообщению офиса президента Украины, лидеры европейских институтов планируют в текущем году углубить отраслевое сотрудничество с Украиной в цифровой и экологической сферах. «Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции»,— сообщили в офисе Владимира Зеленского. В письме также сказано, что Украина может рассчитывать на солидарность ЕС в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Подробнее о саммите Украина—ЕС — в материале “Ъ” «"Президент Зеленский продемонстрировал лидерство в продвижении очень важных реформ"».