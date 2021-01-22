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СКА обыграл в гостях подмосковный «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях обыграл подольский «Витязь». Встреча, состоявшаяся в местном одноименном ледовом дворце, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев Петербурга.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Игорь Ожиганов, Василий Подколзин и Йонас Кемппайнен.

После 49 сыгранных матчей в активе СКА 66 набранных очков и по-прежнему вторая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру в рамках КХЛ петербургская команда проведет в среду, 27 января, против череповецкой «Северстали».

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