На рынке автокредитов обостряется конкуренция

РГС-банк привлекает в капитал средства материнской структуры — банка «ФК Открытие» — в размере 7,3 млрд руб. Дополнительные средства должны помочь банку войти в тройку лидеров по выдаче автокредитов. Эксперты отмечают устойчивые позиции банка на рынке, однако указывают на высокую конкуренцию как со стороны других универсальных банков, так и кредитных организаций, связанных с автоконцернами, и вместе с тем не ожидают снижения объема кредитования, в том числе благодаря запуску льготной госпрограммы.

РГС-банк зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг, за счет которого получит в капитал 7,3 млрд руб. Акции будут размещаться по закрытой подписке в пользу банка «ФК Открытие» (принадлежит 96,26% акций РГС-банка) до конца первого квартала. В 2020 году было проведено две допэмиссии, в капитал РГС-банк привлек около 11,7 млрд руб.

Благодаря этому цель 2020 года — войти в топ-5 по выдачам автокредитов — была достигнута. Это значительный результат, считает предправления Алексей Токарев, ведь год назад банк не входил даже в топ-30 на рынке автокредитования. По данным Frank RG, на 1 декабря РГС-банк занимал 11-ю строчку. По данным банка, по итогам 2020 года объем портфеля автокредитов достиг 35,8 млрд руб., увеличившись за год в 5,4 раза. Всего было выдано более 57 тыс. автокредитов на 49 млрд руб. Соотношение в выдачах кредитов на новые и подержанные авто в штуках составило 35% к 65%, а в денежном эквиваленте — 51% к 49%, указали в банке. Следующая цель — занять уже 1–2-е место по выдаче автокредитов в России. По словам господина Токарева, дальнейшие планы по докапитализации будут корректироваться в зависимости от текущих бизнес-задач и конъюнктуры рынка.

Активы РГС-банка динамично растут (на 54%, до 85 млрд руб. за 11 месяцев 2020 года), преимущественно за счет кредитов по основному профилю бизнеса банка, говорит “Ъ” старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев. По его словам, «наблюдаемый рост обусловлен как отложенным спросом на автомобили из-за последствий локдауна и пандемии в начале года, так и в связи с развитием гибкой продуктовой линейки и сервисов для автолюбителей, которые должны способствовать притоку клиентов для банка в перспективе». «В дальнейшем это позволит банку получать не только процентный доход от выданных кредитов, но и комиссионный за счет сопутствующих сервисов и услуг»,— говорит он.

РГС-банк растет за счет активной работы с дилерами, возможного доступа к широкой базе клиентов «Росгосстраха» (контролируется банком «ФК Открытие») по страхованию, если они ее используют, а также беззалоговых предложений, полагает Сергей Удалов из «Автостата». Аналогичные услуги также предлагают «Сетелем» (дочерний банк Сбербанка), ВТБ и «Тинькофф». В целом в сегменте топ-5 банки конкурируют между собой, также на сегмент влияют кэптивные банки автоконцернов, продолжает он. При этом у универсальных банков есть программы с производителями, когда те предоставляют специальные условия, и крупные концерны, как правило, работают по такой схеме с несколькими банками. Конкуренция среди банков в автокредитовании также постепенно переходит в онлайн, где крупные игроки развивают собственные площадки, переводя на свою сторону предложения дилеров и предлагая собственные продукты, указывает господин Удалов.

Одним из основных драйверов рынка автокредитования по-прежнему будет льготная госпрограмма, которая действует до конца 2023 года (на 2021 год выделено около 9 млрд руб.). Определенную роль будет играть и фактор ключевой ставки, которая сейчас находится на достаточно низком уровне, а также конкуренция игроков, которая позволяет выдавать кредиты на более привлекательных для клиентов условиях, полагает аналитик Moody’s Лев Дорф. Конкуренция на рынке достаточно сильная, указывает он, из-за чего еще с 2019 года игроки стали брать на себя все большие риски и выдавать кредиты с низким первоначальным взносом или вообще без него. Вместе с тем в нынешнем году господин Дорф не ожидает падения спроса на автокредиты, в том числе из-за возобновления льготных программ и с учетом того, что рост прошлого года был сдержан падением рынка в апреле—мае.

Ольга Шерункова, Ольга Никитина