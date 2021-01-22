Фуры нагрузили бумажками

Новые правила заполнения транспортной накладной создали сложности для рынка автомобильных перевозок. Теперь необходимо указать в документе всех участников процесса, что не всегда возможно. В результате создаются налоговые риски. Игроки пока не могут оценить масштаб потенциальных потерь, однако, по их мнению, новый порядок приведет к сокращению числа участников транспортной цепочки. Это, в свою очередь, снизит возможности перевозчиков, поскольку им будет сложнее быстро привлекать транспорт у других компаний.

С 1 января вступили в силу новые правила перевозок грузов автомобильным транспортом, в частности были внесены изменения в форму товарно-транспортной накладной (ТТН). Как рассказали “Ъ” участники рынка, с ее заполнением уже возникли сложности.

Как поясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, в накладную добавлена возможность внести отметку о том, что лицо «является экспедитором», которая должна быть обязательно сделана, если накладная заполняется именно им. «Таким образом, экспедитор, в соответствии с новой формой накладной, отнесен к грузоотправителям, а ранее указывался как перевозчик,— поясняет юрист.— Соответственно, в случае нарушений при заполнении документа ответственность на экспедитора может быть наложена именно как на отправителя груза, что существенно повышает для него риски, в том числе и привлечения к ответственности за нарушения налогового законодательства».

Как пояснил “Ъ” гендиректор Globaltruck Илья Саттаров, в сделках с большим количеством участников нет возможности отразить всех в документе. «В результате часть участников не включается в ТТН, и единственным документом, подтверждающим выполнение услуги (для отнесения издержек на затраты), остаются договоры, что, безусловно, может вызвать налоговые риски,— рассказывает он.— Часть крупных грузоотправителей уже предъявляют нам новые требования к оформлению документации, но, скорее, пока в формате диалога и консультаций по правилам заполнения, так как у рынка в целом нет финальной четкой картины».

Начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин согласен, что вступление в силу новых правил «осложнило процесс оформления транспортных накладных». Директор по транспортным операциям FM Logistic Маргарита Табунова подчеркивает, что у игроков рынка много вопросов об использовании новой формы и они «ждут разъяснений ФНС и Минтранса».

Масштаб налоговых рисков и возможных потерь для отрасли участники рынка пока оценить не берутся, но, по мнению Ильи Саттарова, потенциально он велик. В первую очередь изменения приведут к сокращению количества участников в сделках, что не всегда хорошо. «Например, в отраслях, где есть большое колебание спроса (ритейл, e-commerce), зачастую возникает потребность в доставке груза через несколько часов после формирования его на складе. И если заказчик работает только с ограниченным кругом крупных транспортных компаний, то существуют высокие риски, что у тех "в моменте" не окажется готового транспорта в нужном регионе»,— поясняет он. Заказчик мог нанять экспедитора, который привлечет транспорт от других контрагентов. Теперь такие сделки будут существенно затруднены, так как в базовом варианте транспортная компания может привлечь на подряд только собственника транспорта, что не всегда возможно, добавляет Илья Саттаров.

Основные риски, говорит эксперт НАПТА Тарас Коваль, возникают потому, что в транспортной накладной смешиваются отношения, которые регулируются договором перевозки груза, с элементами договора транспортно-экспедиторского обслуживания. Кроме того, вводятся новые понятия, определений которых нет в транспортном праве. «Например, "лицо, от которого забирается груз",— говорит он.— А кто же тогда грузоотправитель? Результат: из-за возможной путаницы резко повышаются риски участников транспортной цепочки, касающиеся сохранности груза, и риски переквалификации услуги ФНС с незачетом расходной части».

По словам Павла Иккерта, наиболее очевидным путем устранения рисков, безусловно, является недопущение нарушений самим экспедитором. Но он напоминает, что помимо электронного документооборота сохраняется возможность использования накладных на бумажных носителях, «а определить достоверность сведений, которые в них указаны, куда сложнее».

Наталья Скорлыгина