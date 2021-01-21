«Молот-Прикамье» после победы вновь вернулся к поражениям

ХК «Молот-Прикамье» потерпел домашнее поражение в рамках чемпионата ВХЛ. На своем льду пермская команда уступила «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 0-2.

Главный тренер гостей Эдуард Занковец после матча отметил игру вратаря собственной команды и похвалил голкипера «Молота», а также заметил, что соперник сегодня выглядел хорошо.

Главный тренер «Молота-Прикамье» Александр Агеев остался недоволен игрой своих хоккеистов. «Большие претензии к нападающим. С нулем игры не выигрываются. Соперник исполнил, мы не можем исполнить» - прокомментировал он итог встречи.

До этого матча пермский клуб выдал рекордную серию из девяти поражений подряд, но на этой неделе впервые победил - ХК «Рязань» с минимальным счетом - 1:0. Сейчас клуб вновь проиграл.

В заключительном матче домашней серии «Молот-Прикамье» встретится с ХК «СКА-Нева» в эту субботу.