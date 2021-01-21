Washington Post: Байден намерен продлить СНВ-3 на пять лет

Администрация 46-го президента США Джо Байдена стремится к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, сообщает Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных лиц. Собеседник издания отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.

Власти США надеются, что продление договора станет основой для новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые могут включать как Россию, так и Китай. «Мы считаем, что чрезвычайно важно, чтобы Китай нес более значительную ответственность, а также придерживался транспарентности и сдержанности в том, что касается его ядерного арсенала»,— сказал газете неназванный высокопоставленный чиновник.

России не удалось договориться с США по продлению ДСНВ за четыре года президентства Дональда Трампа. Джо Байден же в ходе предвыборной кампании обещал продлить договор. Выдвинутый на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявлял, что администрация господина Байдена займется этим вопросом сразу после инаугурации президента.

О переговорах по ДСНВ — в материале “Ъ” «Есть ли разум в пороховницах».