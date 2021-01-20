Команда Байдена хочет продлить ДСНВ

Администрация избранного президента США Джо Байдена сразу после инаугурации займется вопросом Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил выдвинутый на пост госсекретаря Энтони Блинкен. По его словам, команда господина Байдена будет добиваться продления договора.

«Мы будем стремиться продлить его. Как президент он примет решение о сроке действия договора»,— сказал господин Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам (цитата по Reuters). Он считает возможным, что договор продлят на пять лет. Кандидат в госсекретари заверил, что администрация при этом не будет соглашаться на любые ограничения в отношении системы противоракетной обороны.

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Аналогично выступил кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Сената. Генерал сказал, что он и президент считают, что ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности. Также он выступил за многосторонние договоренности по сокращению вооружений. При этом господин Остин отметил, что контроль над ядерным вооружением также отвечает интересам нацбезопасности.

Кандидат на пост главы Минобороны также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике. Он выразил обеспокоенность, что Москва наращивает военную мощь в регионе, а также планами Пекина.

Вместе с тем господин Остин считает, что Россия останется реальной угрозой «на годы вперед». По его мнению, Москва пользуется открытостью США и «вбивает клинья между США и партнерами».

России не удалось договориться с США по продлению ДСНВ за четыре года президентства Дональда Трампа. Джо Байден же в ходе предвыборной кампании обещал продлить договор. Его действие истекает 5 февраля 2021 года.

О переговорах по ДСНВ — в материале “Ъ” «Есть ли разум в пороховницах».