Губернатор Кубани запретил строительство двух литеров ЖК «Солнечный» в Геленджике

В Геленджике не будут строить еще два литера жилого комплекса «Солнечный» в микрорайоне Северный. Остановить стройку поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе сегодняшнего рабочего визита в город-курорт. Ограничение введено в связи с высокой плотностью застройки и отсутствием социальной инфраструктуры.

ЖК «Солнечный» состоит из четырех литеров. В двух расположены 266 квартир, которые строятся с привлечением средств дольщиков. Эти объекты будут завершены. Возведение еще двух литеров (без долевого участия) остановят, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на инженерную и коммунальную инфраструктуру.

Аналогичные проблемы обнаружили по адресу микрорайон Северный, 20, где возводится многоквартирный девятиэтажный дом, а необходимая социальная инфраструктура отсутствует. Кроме того, в селе Марьина Роща застраивается часть земель сельхозназначения.

Как писал "Ъ-Кубань", генплан Геленджика готов на 70%. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочего визита в город-курорт губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В совещании также приняли участие прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, мэр Геленджика Алексей Богодистов, представители «НИИ перспективного градостроительства». Сообщает пресс-служба администрации края.

Наталья Решетняк