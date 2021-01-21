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В Кронштадте появилась первая городская автостоянка

Первая городская автостоянка открыта в Кронштадте. Как сообщили в Смольном, парковка рассчитана на 113 мест, 13 из которых предназначены для размещения транспортных средств инвалидов.

Стоянка площадью 7,5 тыс. кв. м находится на Кронштадтском шоссе. На ней есть возможность оставить велосипеды и самокаты, а на обустроенном сквозном проезде могут быть размещены до 10 автобусов.

В перспективе стоянку планируют автоматизировать. Размер платы за парковку для легковых автомобилей составляет 30 рублей в час.

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