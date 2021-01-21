Цены на бензин за неделю выросли на 10 копеек

За неделю с 11 по 17 января средние потребительские цены на бензин в России выросли на 10 коп. и составили 46,22 руб. за литр, сообщается на сайте Росстата.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 10 коп.— до 43,56 руб. за литр. Аи-95 подорожал на 9 коп.— до 47,33 руб. за литр. Стоимость бензина Аи-98 выросла на 11 коп.— до 54,01 руб. за литр.

Цены на бензин выросли в 59 центрах субъектов, больше всего — в Кызыле (на 2,9%), Магадане (на 1,2%) и Красноярске (на 1,0%). Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в Краснодаре — на 0,2%.

Напомним, цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост в конце 2020 года. Так, стоимость Аи-95 и Аи-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну соответственно. По данным “Ъ”, в январе оптовые цены на топливо в России могут вырасти вслед за ростом цены на нефть.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бензин пошел нарасхват».