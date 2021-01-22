Нездоровые схемы

Компания «Уралбройлер», которая входит в агрохолдинг «Здоровая ферма», проиграла спор с налоговыми органами о доначислении налогов на сумму более 290 млн руб. Верховный суд РФ определил оставить в силе решение Арбитражного суда Челябинской области, отменив постановление кассационной инстанции, вставшей на сторону агрохолдинга. По данным налоговой инспекции, «Уралбройлер» организовал схемы незаконного возмещения НДС через подконтрольные организации. Эксперты отмечают, что решение ВС укладывается в текущую тенденцию, когда при доказанности незаконных налоговых схем, несмотря на имеющиеся противоречия, суд поддерживает ФНС.



ЗАО «Уралбройлер» (входит в группу компаний «Здоровая ферма») проиграло в споре с межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам в Челябинской области о доначислении налогов на сумму более 290 млн руб. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила постановление кассационного суда и оставила в силе решение суда первой инстанции. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Решение высшей судебной инстанции принято 20 января. Полный текст пока не опубликован.

Налоговое дело рассматривалось в арбитражных судах с февраля 2017 года. Тогда «Уралбройлер» направил иск с требованием признать незаконным решение МИФНС, принятое в октябре 2016 года, о доначислении компании налога на добавленную стоимость за 2012–2014 годы. В общей сложности с пенями и штрафами сумма превысила 290 млн руб. В ноябре 2019 года Арбитражный суд Челябинской области отказал истцу в удовлетворении требований. Суд посчитал, что инспекция доказала необоснованность получения «Уралбройлером» налоговой выгоды при совершении сделок поставки товаров и услуг с рядом аффилированных организаций. Так, спорные контрагенты возвращали компании перечисленные средства. Для незаконного возмещения НДС из бюджета был создан формальный документооборот. Суд признал, что сомнительные сделки совершались с ООО «Энергостроительная компания», ООО «Комбикормовый завод “Уралбройлер”», ООО «Автоснаб», ООО «Автотранс», ООО «Ураллес», ООО «УралАгроМонтаж», ООО «Энергостроительная компания», ООО «Вавилон», ООО «ТК “Альянссервис“», ООО «Про-движение», ООО «Аплексс», ООО «Русагроимпорт».

Представители «Уралбройлера» в суде настаивали на том, что при получении налоговых вычетов по НДС налогоплательщик соблюдал все требования налогового законодательства, при этом указывали, что фискальные органы не добыли «достаточных и неопровержимых доказательств» получения ЗАО необоснованной налоговой выгоды. После того как в марте 2020 года Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе первоначальное решение, «Уралбройлер» подал кассационную жалобу. В июле 2020 года Арбитражный суд Уральского округа отменил предыдущие постановления и признал решение МИФНС незаконным в части доначисления НДС по ряду сделок с такими организациями, как «Энергостроительная компания», «УралАгроМонтаж», «Вавилон», ТК «Альянссервис», «Аплексс», «Про-движение» и «Комбикормовой завод “Уралбройлер”». Налоговые органы в свою очередь обжаловали это решение в Верховном суде РФ. Согласно материалам дела, выражая несогласие с выводами суда кассационной инстанции, МИФНС указывала, что суд округа вышел за пределы своих полномочий, при этом обстоятельство, на основании которого было принято решение, само по себе не может иметь предопределяющего значения и опровергать выводы налоговой и судов о незаконности возмещения НДС.

В пресс-службе управляющей компании «Траст птицеводческие активы» (входит в структуру банка «Траст», владеющего «Здоровой фермой») не смогли предоставить оперативный комментарий к решению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, заявив, что «не успевают».

Старший юрист компании BGP Litigation Денис Савин отмечает, что ВС РФ принимал решение о правомерности налоговых претензий при весьма сложных обстоятельствах, поскольку, с одной стороны, фискальный орган установил создание схемы для получения необоснованной выгоды с участием подконтрольных организаций, а с другой — не опроверг обстоятельства, свидетельствующие о том, что спорные контрагенты являлись действующими юрлицами и могли самостоятельно исполнять работы или услуги, а также сам факт проведения работ, по которым были заявлены вычеты. «В данном споре Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ поддержала позицию налогового органа, и такое решение ложится в текущую тенденцию судебной практики по вопросам необоснованной налоговой выгоды и применения положений ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. По нашим наблюдениям, в случаях, когда доказано создание схемы незаконной налоговой оптимизации, участие в схеме аффилированных и (или) подконтрольных лиц, суды поддерживают позицию налоговых органов. Поэтому Судебная коллегия поддержала позицию налоговой несмотря на то, что в данном деле у ЗАО “Уралбройлер” отсутствовали прямые взаимоотношения с анонимными структурами, налогоплательщик перечислял средства на счета аффилированных компаний, которые исчисляли и уплачивали необходимые налоги, вели финансово-хозяйственную деятельность. Мы не ожидаем изменения судебного подхода по аналогичным делам. Поэтому для бизнеса целесообразно отказаться от агрессивных схем налогового планирования, особенно с участием аффилированных и подконтрольных компаний»,— говорит Денис Савин. Определение СКЭП ВС РФ может быть отменено президиумом Верховного суда. Однако, по мнению эксперта, вероятность передачи жалобы на рассмотрение президиума невелика.

ЗАО «Уралбройлер», расположенное в поселке Ишалино Аргаяшского района, занимается производством мяса птицы, яиц и свинины в составе агрохолдинга «Здоровая ферма». До декабря 2015 года группа компаний принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг». Летом 2018 года собственником «Здоровой фермы» стал экс-акционер Бинбанка (в сентябре 2017 года ЦБ объявил о его санации) Микаил Шишханов. С декабря 2018 года «Здоровая ферма» перешла банку «Траст», на базе которого действует фонд непрофильных активов санируемых банков. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2019 года чистый убыток ЗАО «Уралбройлер» составил 722,8 млн руб., годом ранее была прибыль в размере 24,5 млн руб. При этом выручка от продаж выросла с 6,8 млрд в 2018 году до 6,9 млрд руб. в 2019-м.

В декабре 2019 года управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством ООО «Здоровая ферма». По версии следствия, в 2014–2017 годах руководители агрохолдинга представили в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую получить необоснованный вычет по НДС. Также они завысили расходы по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн руб. Конкретные фигуранты на тот момент не были установлены. О том, на какой стадии находится расследование, ничего не известно. Старший помощник руководителя регионального СУ СК России по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков отметил, что не владеет информацией, связаться с сотрудниками Аргаяшского следственного отдела в течение дня, по его словам, он не смог. В результате господин Шишков посоветовал оставить обращение в интернет-приемной на официальном сайте ведомства. На момент подготовки материала ответ на него не поступил.

Юлия Гарипова