В России могут продлить льготную ипотеку

Центробанк, ранее выступавший против продления программы льготной ипотеки, по результатам совещания у президента Владимира Путина согласился на пролонгацию с существенными оговорками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Основной вариант компромисса — продление программы не для всех регионов, отмечает агентство.

Свернуть льготную ипотеку после 1 июля могут для регионов, где существенно выросли цены на жилье. Один из собеседников агентства назвал среди них Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Другой источник подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Льготную ипотеку под 6,5% ввели на фоне пандемии, а затем продлили до 1 июля 2021 года. Она предусматривает выдачу займов на жилье в новостройках под 6,5% (до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах).

О ситуации на рынке жилья читайте в публикации “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».