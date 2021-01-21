Фонд кино выделил более 5 млн рублей на поддержку ярославских кинозалов

В Ярославской области 13 кинотеатров и кинозалов получат субсидии от Фонда кино, сообщили в региональном департаменте культуры. Общая сумма субсидий составляет более 5 млн руб.

Денежные средства на основании конкурсного отбора, получат учреждения в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском и Тутаевском районах, а также в Переславле-Залесском и Ярославле.

По словам заместителя председателя правительства области Максима Авдеева, в настоящее время кинопоказы в регионе проводятся на 81 площадке,

«Ранее при поддержке Фонда кино по 5 млн руб. на модернизацию кинозалов получили культурно-досуговые учреждения Пошехонья, Ростова Великого и Гаврилов-Яма, а также два частных учреждения в Рыбинске. Поддержка и модернизация таких объектов позволяют жителям муниципальных образований смотреть новинки кинопроката, в том числе отечественного, в современном формате»,– отметил господин Авдеев.

Антон Антонов