ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку 0%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку 0%. Ставка по депозитам осталась на уровне –0,5%, а ставка по краткосрочным кредитам — 0,25%.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и –0,50% соответственно»,— говорится в сообщении ЕЦБ.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет стабильно приближаться к целевому уровню, который составляет менее 2%.